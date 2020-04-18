В Китае за сутки выявили 27 случаев заражения COVID-19

В Китае за последние сутки выявили 27 случаев заражения новым коронавирусом, выздоровели 50 пациентов, летальных исходов не зарегистрировано.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 27 новых случаев 17 - ввозные, остальные 10 - локальные (семь - в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, два - в южной провинции Гуандун, один - в провинции Сычуань).

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 719 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 1 058 человек (85 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 029 человека выписаны из больниц, 4 632 скончались", - говорится в сообщении.

В настоящий момент под медицинским наблюдением остаются еще 1 017 бессимптомных носителя. При этом за минувшие сутки девять случаев были переквалифицированы из бессимптомных в подтвержденные.

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц выписали семь человек (все в Ухане).

Отдельно в Гонконге выявлено 1 021 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 532 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (17 уже выписаны), на Тайване заразились 395 человек (шесть человек скончались, 166 вылечились).