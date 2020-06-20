​В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19

Китай за минувшие сутки выявил 27 новых случаев коронавируса, также зарегистрированы семь бессимптомных носителей, выздоровели 12 пациентов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 27 новых случаев 23 локальные (22 - в Пекине, один - в провинции Хэбэй), четыре - ввозные.

Накануне в Китае выявили 32 новых случая заражения коронавирусом и пять бессимптомных носителей. Большая часть случаев произошла в Пекине и была связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 352 случая коронавирусной инфекции, 78 410 человек выздоровели, 308 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1 868, выздоровели 1 785 человека.