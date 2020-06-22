​В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19

Китай за минувшие сутки выявил 18 новых случаев коронавируса и семь бессимптомных носителей, ни одного пациента, вылечившегося от COVID-19, не выписали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 18 новых случаев 11 локальные (девять - в Пекине, два - в провинции Хэбэй), семь – ввозные.

Накануне в Китае выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом и шесть бессимптомных носителей. Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 396 случаев коронавирусной инфекции, 78 413 человек выздоровели, 349 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1 876, выздоровели 1 787 человек.