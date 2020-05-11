​В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом

Семнадцать новых случаев заражения COVID-19 и 12 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 24 пациента, летальных исходов не было.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, из 17 случаев - семь ввозных (автономный район Внутренняя Монголия), остальные 10 – локальные (три – в провинции Цзилинь, пять – в провинции Хубэй, по одному в провинциях Хэйлунцзян и Ляонин).

В общей сложности в Китае был выявлено 1 690 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 99 человек, три находятся в тяжелом состоянии, 1 591 пациент выздоровел. Ни один человек, въехавший в Китай зараженным, не умер.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 918 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 141 человек (9 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 144 человек выписаны из больниц, 4 633 скончались", - говорится в сообщении.

Помимо этого, пять новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки выявлены в китайском Ухане, в городе после долгого перерыва второй день подряд регистрируют локальные заражения, следует из сообщения комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Уточняется, что все пятеро первоначально были бессимптомными носителями, но за минувшие сутки их случаи переквалифицировали в подтвержденные.

Напомним, что в Ухане после 4 апреля не сообщалось о новых случаях заражения, 18 апреля город был признан районом с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией. Позднее государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что в Ухане был выявлен новый случай заражения, а также 16 бессимптомных инфицированных.