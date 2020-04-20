​В Китае за сутки выявили 12 случаев заражения COVID-19

За сутки в Китае выявили 12 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 22 пациента, летальных исходов не зарегистрировано.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 12 новых случаев восемь - ввозные, остальные четыре - локальные (три - в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, один - в автономном районе Внутренняя Монголия).

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1 583 ввозных случая COVID-19, все еще болеет 841 человек, 43 находятся в тяжелом состоянии, 742 человека выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 747 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 1 031 человек (81 человек находится в тяжелом состоянии), 77 084 человека выписаны из больниц, 4 632 скончались", - говорится в сообщении.