В Китае за сутки выявили 1 случай заражения COVID-19

Власти Китая выявили за минувшие сутки всего один новый случай заражения коронавирусом, ни один человек не умер, 87 выздоровели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Новый случай заражения зафиксирован в Шанхае, инфицированный прибыл из-за рубежа. Общее число заразившихся среди тех, кто прибыл в Китай, достигло 1 676, из них 325 по-прежнему проходят лечение (состояние пяти из них оценивается как тяжелое), 1 351 выздоровел и выписан из медицинских учреждений. Ни один зараженный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

Как следует из заявления комитета, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 82 881, выздоровели 77 853 человека, скончались 4 633. Еще 395 человек находятся в больницах, состояние 29 из них оценивается как тяжелое.