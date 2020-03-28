​В Китае за сутки скончались три человека из-за коронавируса

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Число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае за последние сутки увеличилось на 54, до 81 394, три пациента скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Все 54 случая – ввозные из других стран. В общей сложности в Китае выявлены 649 ввозных случаев коронавирусной инфекции.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 3 128 человек (921 человек находится в тяжелом состоянии), 74 971 человек выписан из больниц, 3 295 скончались", - говорится в сообщении.

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявили ни одного случая заражения, из больниц выписаны 367 человек (360 в Ухане), зарегистрированы три летальных случая (все в Ухане).

Отдельно в Гонконге выявлены 518 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 111 выздоровели), в Макао выявили 34 случая (10 уже выписаны), на Тайване заразились 267 человек (из них двое скончались и 30 вылечились).