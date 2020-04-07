​В Китае за сутки ни один человек не умер от коронавируса

Ни один человек не скончался от COVID-19 в материковой части Китая за минувшие сутки, это первый случай с января, при этом выявлено 32 новых случая заражения, все они завозные, выздоровели 89 пациентов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 983 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеют 698 человек, 21 находится в тяжелом состоянии, 285 человек выздоровели.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 81 740 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1 242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3 331 скончался", - говорится в сообщении.