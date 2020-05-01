​В Китае за сутки 12 человек заразились COVID-19

За минувшие сутки Китай выявил 12 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 32 пациента, летальных исходов не было.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 12 новых случаев шесть ввозных (в Шанхае и провинции Фуцзянь) и шесть локальных (в провинции Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия). В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1 670 ввозных случаев COVID-19, все еще болеют 505 человек, семь находятся в тяжелом состоянии, 1 165 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 874 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 599 человек (34 человека находятся в тяжелом состоянии), 77 642 человека выписаны из больниц, 4 633 скончались", - говорится в сообщении.