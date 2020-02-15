В Китае за нарушения во время эпидемии коронавируса могут приговорить к смертной казни

Уголовный кодекс Китая предусматривает суровое наказание вплоть до смертной казни для тех, кто во время вспышки коронавируса будет уличен в коррупции, производстве и распространении контрафактных медицинских препаратов, злонамеренном заражении коронавирусом других людей и причинении тяжкого вреда медикам.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении на сайте Второго народного суда средней ступени Пекина.

Суд пояснил, что в соответствии с УК КНР, законом о профилактике и лечении инфекционных заболеваний, законом о реагировании на чрезвычайные ситуации и мнениями Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры, министерства общественной безопасности и министерства юстиции (в КНР) о наказаниях за преступления, связанные с вспышкой нового типа коронавируса, установлено, что таких преступлений всего 21, а за 4 из них могут приговорить к высшей мере наказания.

К смертной казни могут приговорить "пациентов, у которых подтверждено заражение коронавирусом, а также носителей патогена, которые отказываются от карантина и лечения или самовольно нарушают карантинный режим, а также посещают общественные места и транспорт".