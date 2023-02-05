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В Китае за два месяца от COVID-19 умерли 80 тыс. человек 

В Китае за два месяца от COVID-19 умерли 80 тыс. человек  В результате заболевания коронавирусной инфекцией в Китае более 80 тысяч человек скончались в больницах с 8 декабря 2022 года после того, как в силу вступили послабления в антиковидные ограничения.
Другие страны
5 февраля 2023 г. 02:19
В Китае за два месяца от COVID-19 умерли 80 тыс. человек 

В результате заболевания коронавирусной инфекцией в Китае более 80 тысяч человек скончались в больницах с 8 декабря 2022 года после того, как в силу вступили послабления в антиковидные ограничения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Центра по профилактике и контролю заболеваний КНР.

Отмечается, что с 15 января 2023 еженедельную информацию о зараженных COVID-19 публикует Центр по профилактике и контролю заболеваний КНР, однако не за весь период пандемии коронавируса, а только с 8 декабря 2022 года.

Согласно информации центра, с 8 декабря прошлого года по 2 февраля текущего в Китае скончались 82 238 человек. Уточняется, что смерть пациентов наступала из-за дыхательной недостаточности, которая была вызвана коронавирусом или же от обострения других заболеваний.

15 января стало известно, что результаты исследования, опубликованные в Nature Medicine, показали, что девять из десяти (92,3%) жителей китайского города Пекин заразятся COVID-19 до конца января, при этом 75,7% пекинцев заболели уже к 22 декабря.

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