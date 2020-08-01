О нас
Report Georgia

В Китае выявлены 68 новых случаев коронавируса

В Китае выявлены 68 новых случаев коронавируса Отмечается, что у 45 из 68 пациентов болезнь протекает в активной форме, у 23 — бессимптомно
Другие страны
1 августа 2020 г. 10:26
В Китае выявлены 68 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Китае выявлены 68 новых случаев коронавирусной инфекции. Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Госкомздрава КНР.

Отмечается, что у 45 из 68 пациентов болезнь протекает в активной форме, у 23 — бессимптомно.

Внутри страны зарегистрировано 39 активных случаев: 31 — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, восемь — в северо-восточной провинции Ляонин.

Еще шесть активных и 11 бессимптомных — привезенные из-за рубежа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

С декабря 2019 года от коронавируса в Китае скончались 4 634 человека, всего выявлено 84 337 активных случаев заражения при 2 069 ввозных.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Замначальник Главуправления государственной дорожной полиции скончался
Замначальник Главуправления государственной дорожной полиции скончался
26 июля 2020 г. 16:34
В Масазыре горит автомобиль
В Масазыре горит автомобиль
26 июля 2020 г. 16:15
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Назначен новый министр образования Азербайджана
Назначен новый министр образования Азербайджана
27 июля 2020 г. 13:05
Кто новый министр образования Азербайджана?
Кто новый министр образования Азербайджана?
27 июля 2020 г. 16:29
В Баку 4-летний ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипящим молоком
В Баку 4-летний ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипящим молоком
28 июля 2020 г. 09:59
В Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса
В Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса
26 июля 2020 г. 15:13
СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента
СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента
27 июля 2020 г. 18:15
В Киеве армяне расстреляли в ноги студентов из Азербайджана
В Киеве армяне расстреляли в ноги студентов из Азербайджана
25 июля 2020 г. 15:12
Потери Армении постепенно становятся общеизвестны
ФотоПотери Армении постепенно становятся общеизвестны
28 июля 2020 г. 19:45

Последние новости

11:20
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ Футбол
11:12
В пожаре в Сиязани погибли два человека Происшествия
11:01
​Азербайджанская нефть выросла в цене Энергетика
10:47
Аномальная жара во Франции, объявлен оранжевый уровень тревоги Другие страны
10:40
В Грузии выросло число инфицированных коронавирусом В регионе
10:29
ГНФАР увеличит трансферт в бюджет на 8% Финансы
10:26
В Китае выявлены 68 новых случаев коронавируса Другие страны
10:24
На главных улицах Баку проводится усиленная дезинфекция Здоровье
09:53
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.08.2020) Финансы
09:52
Армяне продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт
09:38
Amazon потратит больше 10 млрд долларов на спутниковый интернет ИКТ
09:34
Меган Маркл заплатит СМИ 88 тысяч долларов после проигрыша в суде Шоу-бизнес
09:11
У переболевших коронавирусом выявили проблемы со слухом Здоровье
08:52
В Баку автомобиль сбил двух подростков Происшествия
08:38
Fiat Chrysler отчитался об убытках во втором квартале Бизнес
Вся новостная лента