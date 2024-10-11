В Китае выявили случаи шпионажа через заброшенное сетевое оборудование

Китайские власти в последнее время выявили несколько случаев шпионажа и попыток хищения конфиденциальной информации из-за границы при помощи не используемого или заброшенного сетевого оборудования.
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"В последние годы органы национальной безопасности обнаружили, что иностранные службы шпионажа и разведки часто предпринимают кибератаки через неработающее и заброшенное сетевое оборудование Китая", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat.
На фоне быстрой модернизации интернет-технологий в КНР, как отмечается, появляется все больше устаревшей аппаратуры, которая больше не нужна. В отдельных случаях это становится черным ходом для утечки важной информации, что "серьезно угрожает безопасности киберпространства и данных Китая".
В частности, были зафиксированы случаи шпионажа через забытые серверы и неработающие камеры наблюдения. По сведениям МГБ, иностранные шпионские и разведывательные структуры используют сетевые порты, совершая при помощи технологии удаленного рабочего стола сетевые атаки.