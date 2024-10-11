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В Китае выявили случаи шпионажа через заброшенное сетевое оборудование

В Китае выявили случаи шпионажа через заброшенное сетевое оборудование Китайские власти в последнее время выявили несколько случаев шпионажа и попыток хищения конфиденциальной информации из-за границы при помощи не используемого или заброшенного сетевого оборудования.
Другие страны
11 октября 2024 г. 07:35
В Китае выявили случаи шпионажа через заброшенное сетевое оборудование

Китайские власти в последнее время выявили несколько случаев шпионажа и попыток хищения конфиденциальной информации из-за границы при помощи не используемого или заброшенного сетевого оборудования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство государственной безопасности КНР.

"В последние годы органы национальной безопасности обнаружили, что иностранные службы шпионажа и разведки часто предпринимают кибератаки через неработающее и заброшенное сетевое оборудование Китая", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat.

На фоне быстрой модернизации интернет-технологий в КНР, как отмечается, появляется все больше устаревшей аппаратуры, которая больше не нужна. В отдельных случаях это становится черным ходом для утечки важной информации, что "серьезно угрожает безопасности киберпространства и данных Китая".

В частности, были зафиксированы случаи шпионажа через забытые серверы и неработающие камеры наблюдения. По сведениям МГБ, иностранные шпионские и разведывательные структуры используют сетевые порты, совершая при помощи технологии удаленного рабочего стола сетевые атаки.

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