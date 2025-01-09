В Китае выявили кластерную вспышку нового штамма вируса оспы обезьян

Кластерная вспышка нового штамма вируса оспы обезьян Ib была выявлена в Китае.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в четверг в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний.
"Недавно в Китае была выявлена кластерная вспышка вируса оспы обезьян подтипа Ib. Источником инфекции стал иностранный гражданин, имеющий историю путешествий и проживания в Демократической Республике Конго", - сказано в заявлении.
После выявления вспышки Китай и его отдельные регионы, такие как провинции Чжэцзян, Гуандун, а также города Пекин и Тяньцзинь, оперативно запустили совместный механизм профилактики и контроля для проведения эпидемиологического расследования и отслеживания, исследования рисков, диагностики и лечения случаев заболевания.
Отмечается, что было выявлено четыре связанных случая среди людей, тесно контактировавших с зараженным. У них в основном наблюдаются такие симптомы, как сыпь и герпес, которые носят относительно легкий характер.