В Китае выявили 33 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Китайские медики за прошедшие сутки выявили 32 943 новых случая заражения коронавирусом, на 4% больше по сравнению с предыдущим днем.

Китайские медики за прошедшие сутки выявили 32 943 новых случая заражения коронавирусом, на 4% больше по сравнению с предыдущим днем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из опубликованных в пятницу данных Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, это новый антирекорд с начала пандемии.

Среди новых случаев заражения 90,5% - бессимптомные, следует из опубликованных на сайте ведомства данных. Из 29 840 бессимптомников 186 прилетели в КНР из-за рубежа, остальные заразились в стране.

Заболевание COVID-19 подтверждено за сутки у 3 103 человек. Из них 62 прибыли в Китай из-за границы.

Отметим, что в стране второй день подряд обновляется максимальное число новых случаев заражения. В четверг китайские медики выявили 31 656 заразившихся. Прежде максимальный прирост инфицированных в Китае был зафиксирован 14 апреля - 29 411 случаев.