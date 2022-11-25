О нас

В Китае выявили 33 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В Китае выявили 33 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Китайские медики за прошедшие сутки выявили 32 943 новых случая заражения коронавирусом, на 4% больше по сравнению с предыдущим днем.
Другие страны
25 ноября 2022 г. 08:19
В Китае выявили 33 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Китайские медики за прошедшие сутки выявили 32 943 новых случая заражения коронавирусом, на 4% больше по сравнению с предыдущим днем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из опубликованных в пятницу данных Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, это новый антирекорд с начала пандемии.

Среди новых случаев заражения 90,5% - бессимптомные, следует из опубликованных на сайте ведомства данных. Из 29 840 бессимптомников 186 прилетели в КНР из-за рубежа, остальные заразились в стране.

Заболевание COVID-19 подтверждено за сутки у 3 103 человек. Из них 62 прибыли в Китай из-за границы.

Отметим, что в стране второй день подряд обновляется максимальное число новых случаев заражения. В четверг китайские медики выявили 31 656 заразившихся. Прежде максимальный прирост инфицированных в Китае был зафиксирован 14 апреля - 29 411 случаев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
23 ноября 2022 г. 13:55
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
18 ноября 2022 г. 12:33
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
18 ноября 2022 г. 12:31
СМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
ФотоСМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
19 ноября 2022 г. 05:29
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
В Украине создан тюркский батальон Туран
В Украине создан тюркский батальон "Туран"
21 ноября 2022 г. 06:31
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
23 ноября 2022 г. 00:06
Китайский дракон запаздывает на Южный Кавказ
Китайский "дракон" запаздывает на Южный Кавказ
22 ноября 2022 г. 14:45
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
19 ноября 2022 г. 09:09
МЧС: Строительство ряда зданий остановлено
ФотоМЧС: Строительство ряда зданий остановлено
19 ноября 2022 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi