О нас
Report Georgia

В Китае выявили 21 новый случай COVID-19

В Китае выявили 21 новый случай COVID-19 ​​​​​​​Китай за минувшие сутки выявил 21 новый случай коронавируса и 43 бессимптомных носителя, из больниц выписали 18 пациентов.
Другие страны
24 июля 2020 г. 07:15
В Китае выявили 21 новый случай COVID-19

Китай за минувшие сутки выявил 21 новый случай коронавируса и 43 бессимптомных носителя, из больниц выписали 18 пациентов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 21 нового случая 15 - локальные, (13 - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, два – в провинции Ляонин), остальные шесть - ввозные.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 750 случаев коронавирусной инфекции, 78 873 человека выздоровели, 243 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 2 029, выздоровел 1 951 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
823x150

Новости партнеров

Самое читаемое

В Конгрессе США приняты две поправки в пользу Азербайджана
В Конгрессе США приняты две поправки в пользу Азербайджана
21 июля 2020 г. 14:50
В Азербайджане вновь продлили особый карантинный режим
В Азербайджане вновь продлили особый карантинный режим
17 июля 2020 г. 20:17
Грузинский эксперт: Никол Пашинян потерял не только рейтинг, но и голову
Грузинский эксперт: Никол Пашинян потерял не только рейтинг, но и голову
18 июля 2020 г. 17:53
Скончалась дочь Малейки Аббасзаде
Скончалась дочь Малейки Аббасзаде
18 июля 2020 г. 12:45
Оперативный штаб выступил с обращением
Оперативный штаб выступил с обращением
17 июля 2020 г. 23:10
В США армяне напали на азербайджанцев, есть пострадавшие
ФотоВ США армяне напали на азербайджанцев, есть пострадавшие
22 июля 2020 г. 06:42
Азербайджан требует от Сербии объяснений о поставках минометов в Армению
Азербайджан требует от Сербии объяснений о поставках минометов в Армению
20 июля 2020 г. 15:35
У МИД Грузии потребовали объяснений в связи с доставкой в Армению оружия и боеприпасов
У МИД Грузии потребовали объяснений в связи с доставкой в Армению оружия и боеприпасов
20 июля 2020 г. 14:46
Дочь Национального Героя Азербайджана выступила с заявлением перед зданием ООН
ФотоДочь Национального Героя Азербайджана выступила с заявлением перед зданием ООН
19 июля 2020 г. 19:58
Стало известно число новых случаев заражения COVID-19 в Азербайджане
Стало известно число новых случаев заражения COVID-19 в Азербайджане
21 июля 2020 г. 21:14
396x350

Последние новости

10:23
В России заработала упрощенная процедура получения гражданства В регионе
10:09
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.07.2020) Финансы
10:08
Армяне нарушили режим прекращения огня 45 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
10:07
Посол США вызван в МИД Азербайджана Внутренняя политика
10:04
Цены на нефть марки Brent выросли до 43,46 доллара Энергетика
09:54
Джанни ди Бьязи: Все свое внимание я направил на сборную Азербайджана Футбол
09:45
Юбилейная сессия Генассамблеи ООН из-за пандемии пройдет в необычном формате Внешняя политика
09:22
На Техас надвигается шторм "Ханна" Другие страны
08:55
Китай потребовал от США закрыть генконсульство в Чэнду Другие страны
08:44
Гейтс: К концу года препараты значительно изменят ситуацию Здравоохранение
08:27
В Лерике свекор убил зятя и сжег его тело Происшествия
08:23
Генерал-губернатора Канады обвиняют в оскорблениях и притеснениях Другие страны
07:42
Иран направит письма генсеку ООН и в Совбез по инциденту с самолетом Другие страны
07:15
В Китае выявили 21 новый случай COVID-19 Другие страны
07:12
Президент Болгарии вновь призвал правительство к отставке Другие страны
Вся новостная лента