В Китае выявили 21 новый случай COVID-19

​​​​​​​Китай за минувшие сутки выявил 21 новый случай коронавируса и 43 бессимптомных носителя, из больниц выписали 18 пациентов.

Китай за минувшие сутки выявил 21 новый случай коронавируса и 43 бессимптомных носителя, из больниц выписали 18 пациентов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 21 нового случая 15 - локальные, (13 - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, два – в провинции Ляонин), остальные шесть - ввозные.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 750 случаев коронавирусной инфекции, 78 873 человека выздоровели, 243 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 2 029, выздоровел 1 951 человек.