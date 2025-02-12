В Китае выступили против политизации сотрудничества в сфере ИИ

Китай продвигает инновационное развитие искусственного интеллекта (ИИ) и придает большое значение его безопасности, при этом Пекин выступает против идеологических границ и политизации вопросов научно-технического сотрудничества.

Китай продвигает инновационное развитие искусственного интеллекта (ИИ) и придает большое значение его безопасности, при этом Пекин выступает против идеологических границ и политизации вопросов научно-технического сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Мы активно продвигаем инклюзивное развитие искусственного интеллекта, помогаем развивающимся странам укреплять их потенциал, выступаем за технологии искусственного интеллекта с открытым исходным кодом и содействуем доступности услуг с использованием искусственного интеллекта", - сказал он.

В то же время, подчеркнул он, Китай "выступает против проведения идеологических границ, обобщения концепции национальной безопасности, политизации торгово-экономических и научно-технических вопросов".

Го Цзякунь отметил, что Китай активно поддерживает и "всеми силами продвигает инновационное развитие искусственного интеллекта, придает большое значение безопасности искусственного интеллекта, а также поддерживает и поощряет независимые инновации предприятий".

Ранее, выступая на одной из сессий саммита по ИИ в Париже, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что считает чрезмерное регулирование угрозой для существования сферы искусственного интеллекта, и отметил, что США не примут попыток иностранных государств ужесточить регулирование в отношении американских разработчиков ИИ.