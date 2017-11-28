В Китае высокопоставленный военный покончил жизнь самоубийством в своем доме

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Член Центрального военного совета Чжан Ян покончил жизнь самоубийством в своем доме в Пекине, передает Report со ссылкой Синьхуа.

Сообщается, что Ч. Ян совершил суицид после того, как власти запустили расследование в отношение него за связь с Го Босюном и Сюй Цайхоу - вице-председателями Центрального военного совета, обвиняемыми в коррупции.

Отметим, что Г. Босюн приговорен к пожизненному заключению в тюрьме, а С. Цайхоу умер от рака в ожидании судебного решения.