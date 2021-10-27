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В Китае ввели ограничения на строительство новых небоскребов

В Китае ввели ограничения на строительство новых небоскребов Правительство Китая ввело ряд строгих ограничений на строительство новых небоскребов. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении министерства жилья, городского и сельского строительства и министерства по чрезвычайным ситуациям К
Другие страны
27 октября 2021 г. 15:08
В Китае ввели ограничения на строительство новых небоскребов

Правительство Китая ввело ряд строгих ограничений на строительство новых небоскребов. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении министерства жилья, городского и сельского строительства и министерства по чрезвычайным ситуациям КНР.

Ведомства запрещают строить новые здания высотой более 250 м в городах с населением менее 3 млн человек. Возведение высоток выше 150 м должно строго контролироваться местными властями в этих населенных пунктах.

В городах с населением более 3 млн человек запрещено строить здания выше 500 м, при этом строгий контроль властей затронет здания выше 250 м.

Ведомства также запретили строительство небоскребов в исторических кварталах, рядом с объектами культурного наследия и в районах с интенсивным движением.

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Версия на азербайджанском языке Çində göydələn tikintisinə məhdudiyyətlər tətbiq edilib
Версия на английском языке China imposes restrictions on construction of new skyscrapers

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