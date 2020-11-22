В Китае ввели карантин в городе на границе с Россией

Власти КНР ввели карантин в расположенном на границе с Россией городе Маньчжоули (автономный район Внутренняя Монголия, Северо-Восточный Китай) из-за выявленных там двух случаев вызванной коронавирусом пневмонии.

Власти КНР ввели карантин в расположенном на границе с Россией городе Маньчжоули (автономный район Внутренняя Монголия, Северо-Восточный Китай) из-за выявленных там двух случаев вызванной коронавирусом пневмонии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило Центральное телевидение Китая.

В городе введен запрет на собрания и массовые мероприятия, развлекательные заведения, школы и детские сады временно закрыты. Власти города объявили о подготовке к проведению массового тестирования всех жителей (население города составляет около 172 тыс. человек).

Оперативный штаб также сообщил о временной приостановке пассажирского железнодорожного сообщения с городом.