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В Китае впервые за полгода умер заболевший коронавирусом

В Китае впервые за полгода умер заболевший коронавирусом В Китае впервые с мая умер пациент с коронавирусом.
Другие страны
20 ноября 2022 г. 10:40
В Китае впервые за полгода умер заболевший коронавирусом

В Китае впервые с мая умер пациент с коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщила официальная газета партийного комитета Пекина Beijing Daily.

Заболевший 87-летний мужчина умер в Пекине. Диагноз поставили 11 ноября, тогда у него проявлялся только сухой кашель. Через два дня у него подтвердили пневмонию. К 19 ноября она развилась до тяжелой бактериальной инфекции в легких, у мужчины возник септический шок.

Издание отмечает, что 12 ноября после некоторых послаблений для въезжающих в страну в Китае выявили максимальное с апреля количество случаев COVID-19. Вспышки заболевания замечены в таких ключевых городах, как Пекин, Гуанчжоу и Чунцин.

В начале ноября в китайских социальных сетях стали распространяться слухи об отмене локдаунов после публикации скриншотов с неподтвержденным планом открытия страны, что спровоцировало двухдневный резкий рост акций китайских компаний суммарно на 450 миллиардов долларов.

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