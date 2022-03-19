В Китае впервые с января 2021 года зафиксировали две смерти от коронавируса

Китай в субботу впервые с 25 января 2021 года зафиксировал в стране два смертельных исхода от коронавируса нового типа

Китай сегодня впервые с 25 января 2021 года зафиксировал в стране два летальных исхода от коронавируса нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, за минувшие сутки национальный центр по контролю и профилактике заболеваний зафиксировал 4 051 новый случай заражения коронавирусом - на 19% больше, чем ровно неделю назад. Как уточняется в распространенном заявлении, только 181 из вновь выявленных инфицированных прибыл из-за границы. Повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 2 228 человек, остальные 1 823 - бессимптомные носители.

Число заразившихся коронавирусом, проходящих лечение в больницах материкового Китая, продолжает стремительно возрастать - за последние семь дней этот показатель увеличивался примерно на 20% в сутки.