О нас
Аудио новости

В Китае впервые с января 2021 года зафиксировали две смерти от коронавируса

В Китае впервые с января 2021 года зафиксировали две смерти от коронавируса Китай в субботу впервые с 25 января 2021 года зафиксировал в стране два смертельных исхода от коронавируса нового типа
Другие страны
19 марта 2022 г. 10:23
В Китае впервые с января 2021 года зафиксировали две смерти от коронавируса

Китай сегодня впервые с 25 января 2021 года зафиксировал в стране два летальных исхода от коронавируса нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, за минувшие сутки национальный центр по контролю и профилактике заболеваний зафиксировал 4 051 новый случай заражения коронавирусом - на 19% больше, чем ровно неделю назад. Как уточняется в распространенном заявлении, только 181 из вновь выявленных инфицированных прибыл из-за границы. Повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 2 228 человек, остальные 1 823 - бессимптомные носители.

Число заразившихся коронавирусом, проходящих лечение в больницах материкового Китая, продолжает стремительно возрастать - за последние семь дней этот показатель увеличивался примерно на 20% в сутки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке China reports first COVID deaths in more than one year
Версия на азербайджанском языке Çində son bir ildə ilk dəfə koronavirusdan 2 ölüm qeydə alınıb

Самое важное

Глава МИД: Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН
Глава МИД: Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН
18 марта 2022 г. 12:58
В Азербайджане утверждены эскизы формы одежды учащихся
ФотоВ Азербайджане утверждены эскизы формы одежды учащихся
18 марта 2022 г. 12:35
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
С завтрашнего дня начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
С завтрашнего дня начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
18 марта 2022 г. 10:23
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
17 марта 2022 г. 11:37
Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере труда
Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере труда
16 марта 2022 г. 22:00
Международный центр Низами Гянджеви: Баку может сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине
Международный центр Низами Гянджеви: Баку может сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине
16 марта 2022 г. 18:20
Азербайджан может столкнуться с дефицитом древесных материалов
Азербайджан может столкнуться с дефицитом древесных материалов
16 марта 2022 г. 14:35
СГБ: Разоблачено лицо, сотрудничающее с врагом
СГБ: Разоблачено лицо, сотрудничающее с врагом
16 марта 2022 г. 09:48
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
15 марта 2022 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi