​В Китае возросло число жертв взрыва автоцистерны

Число погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян выросло до 19, в больницах находятся 172 пострадавших.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в воскресенье заместитель мэра города Вэньлин Чжу Минлянь.

"По состоянию на данный момент, в результате инцидента погибли 19 человек, 172 получают медицинскую помощь в больницах", - сообщила на пресс-конференции Чжу Минлянь.

Инцидент произошел днем ранее, на скоростном шоссе G15 "Шэньян-Хайкоу" в городском уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу. Предварительное расследование установило, что тягач с цистерной, в которой находился сжиженный газ, взорвался на съезде со скоростного шоссе, и возникшая взрывная волна подбросила цистерну в воздух. Пролетев более 100 метров, цистерна упала на располагавшиеся у шоссе заводские постройки, в результате чего произошел вторичный взрыв.

Многие здания в населенном пункте, расположенном возле участка шоссе, где случилось ЧП, были разрушены, люди оказались под завалами.