В КНР возмутились из-за новых тарифов США

Китайская сторона выражает сильное недовольство и выступает решительно против новых тарифов США на импорт китайских товаров.

Китайская сторона выражает сильное недовольство и выступает решительно против новых тарифов США на импорт китайских товаров.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Министерства коммерции КНР.

"Китай выражает сильное недовольство в связи с этим и решительно выступает против", — говорится в заявлении по поводу введения пошлин.

В заявлении также сказано, что "китайская сторона призывает США исправить ошибочные действия и двигаться навстречу Китаю. Также в китайском министерстве коммерции призвали подходить к решению проблем, полагаясь на принципы равенства, взаимной выгоды и взаимного уважения".

Одностороннее введение тарифов США серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), указали в ведомстве. Подобное решение Вашингтона не только не способствует решению собственных проблем, но и нарушает нормальное экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США.

В ответ на неправомерные действия Вашингтона Пекин подаст иск в ВТО, после чего примет соответствующие контрмеры для надежной защиты своих прав и интересов.