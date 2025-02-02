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В КНР возмутились из-за новых тарифов США

В КНР возмутились из-за новых тарифов США Китайская сторона выражает сильное недовольство и выступает решительно против новых тарифов США на импорт китайских товаров.
Другие страны
2 февраля 2025 г. 08:29
В КНР возмутились из-за новых тарифов США

Китайская сторона выражает сильное недовольство и выступает решительно против новых тарифов США на импорт китайских товаров.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства коммерции КНР.

"Китай выражает сильное недовольство в связи с этим и решительно выступает против", — говорится в заявлении по поводу введения пошлин.

В заявлении также сказано, что "китайская сторона призывает США исправить ошибочные действия и двигаться навстречу Китаю. Также в китайском министерстве коммерции призвали подходить к решению проблем, полагаясь на принципы равенства, взаимной выгоды и взаимного уважения".

Одностороннее введение тарифов США серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), указали в ведомстве. Подобное решение Вашингтона не только не способствует решению собственных проблем, но и нарушает нормальное экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США.

В ответ на неправомерные действия Вашингтона Пекин подаст иск в ВТО, после чего примет соответствующие контрмеры для надежной защиты своих прав и интересов.

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