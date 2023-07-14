В Китае воспитательницу детского сада приговорили к смертной казни за отравление 25 детей

Суд города Цзяоцзо в китайской провинции Хэнань приговорил к смертной казни воспитательницу детского сада Ван Юнь.

Суд города Цзяоцзо в китайской провинции Хэнань приговорил к смертной казни воспитательницу детского сада Ван Юнь.

Как сообщает Report со ссылкой на The Paper, ее обвинили в отравлении 25 детей нитритом натрия.

По данным следствия, Ван Юнь решила отправить детей детского сада "Мэнмэн" из-за конфликта с одним из преподавателей. Она подсыпала нитрит натрия в кашу для детей из его группы. В результате 25 детей были госпитализировали с отравлением, один из них скончался в больнице. Дело расследовали с 2019 года.

Следователи пришли к выводу, что в 2017 году женщина подсыпала нитрит натрия в воду своего мужа после бытовой ссоры. Его также госпитализировали с отравлением, но он выжил.