В Китае восемь человек погибли при аварии на шахте

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Жертвами аварии на шахте в китайской провинции Хэнань стали восемь человек.

Как передает Report, об этом сообщает в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел утром в пятницу на шахте города Линбао. В момент аварии под землей находились в общей сложности 18 человек.

Удалось поднять на поверхность десять человек, которые были доставлены в больницу, однако один из пострадавших скончался. Позднее в шахте удалось обнаружить тела еще семи жертв аварии. Один человек числится пропавшим.

Причины аварии выясняются. Как передает Синьхуа, перед аварией на шахте появились испарения неизвестного происхождения и возникла угроза взрыва.