В Китае во время давки в школе погибли двое детей, 20 ранены

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В одной из начальных школ уезда Пуян в центральной китайской провинции Хэнань в среду в результате давки в учебном заведении погибли двое учеников, еще 20 детей пострадали, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое.

Как уточняется, причиной давки стала паника среди детей, которая возникла после обрушения части стены у входа в туалет. К настоящему времени подтверждена гибель двоих детей: один ребенок умер по дороге в больницу, второго врачи пытались спасти уже в медицинском учреждении, но им это не удалось. 20 пострадавших учеников госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Местные власти незамедлительно создали рабочую группу, чтобы расследовать обстоятельства трагедии.