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    В Китае внедорожник въехал в толпу, трое погибших

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Внедорожник въехал в толпу на площади города Хэнъян в китайской провинции Хунань в среду вечером, погибли три человека, еще 43 пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, красный внедорожник по неизвестной причине въехал в толпу людей на одной из площадей города Хэнъян.

    В настоящий момент водитель задержан, его мотивы пока неизвестны.

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