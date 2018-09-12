В Китае внедорожник въехал в толпу, трое погибших

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Внедорожник въехал в толпу на площади города Хэнъян в китайской провинции Хунань в среду вечером, погибли три человека, еще 43 пострадали.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, красный внедорожник по неизвестной причине въехал в толпу людей на одной из площадей города Хэнъян.
В настоящий момент водитель задержан, его мотивы пока неизвестны.
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