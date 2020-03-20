​В Китае вне Хубэя осталось всего 282 больных COVID-19

Число пациентов, проходящих лечение от нового типа коронавируса, в больницах на территории Китая за пределами провинции Хубэй сократилось до 282 человек, в целом в стране выздоровели уже 87,9% пациентов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные государственного комитета по здравоохранению КНР.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в материковом Китае достигло 80 967 человек, из них 71 150 излечились и были выписаны из больниц, что составляет 87,87% от общего числа заболевших.

В больницах провинции Хубэй остаются 6 287 человек, во всех остальных регионах страны – только 282.