В Китае выздоровели уже 77,7% зараженных коронавирусом

Число больных новым типом коронавируса в Китае с каждым днем снижается, из больниц выписаны уже 77,7% всех зараженных, смертность от коронавируса на данный момент в КНР составляет 3,9%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 793 человека, из них 62 793 излечились и были выписаны из больниц, что составляет 77,7% от общего числа заболевших.

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй было зарегистрировано 13 012 случаев заражения, из них – 113 с летальным исходом, смертность составила 0,86%. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, был выявлен 67 781 случай заражения, 3 056 человек скончались, смертность составила 4,5%.

Всего эпидемия унесла жизни уже 3 169 человек, смертность в среднем по стране составила 3,9%.