​В Китае выздоровели 94 процента зараженных коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Китае с каждым днем снижается. В настоящий момент в больницах остаются 1 562 человека, при этом 94 процента всех зараженных выздоровели.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 639, из них 76 751 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет 94 процента от общего числа заболевших.

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй были зарегистрированы 13 803 случая заражения, из них 119 с летальным исходом, смертность составила 0,86%. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, было выявлено 67 803 случая заражения, 3 207 человек скончались, смертность составила 4,73%.

Отметим, что в мире было зарегистрировано 972 640 заболевших и 50 325 умерших.