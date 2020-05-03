​В Китае выявили два новых случая заражения COVID-19

Китай выявил лишь два новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, выздоровели 28 пациентов, летальных исходов не было.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из двух новых случаев один – ввозный, был выявлен в Шанхае, еще один – локальный, зарегистрирован в провинции Шаньси. В общей сложности в Китае было выявлено 1 672 ввозных случая COVID-19, все еще болеет 451 человека, шесть находятся в тяжелом состоянии, 1 221 пациент выздоровел, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 877 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 531 человек (10 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 713 человек выписаны из больниц, 4 633 скончались", - говорится в сообщении.