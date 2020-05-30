​В Китае выявили 8 новых случаев COVID-19

Китай за минувшие сутки выявил четыре новых случая заражения коронавирусом, также зарегистрировано четыре бессимптомных носителя, выздоровели 11 пациентов, никто не умер.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что все выявленные новые случаи - ввозные, один зарегистрирован в Шанхае, один - в провинции Гуандун и два в провинции Шаньдун.

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 999 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 302 человека выздоровели, 63 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1 738, выздоровели 1 692 человека.