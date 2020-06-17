​В Китае выявили 44 новых случая COVID-19

Китай за минувшие сутки выявил 44 новых случая коронавируса, также зарегистрированы 11 бессимптомных носителей, выздоровели два пациента.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 44 новых случаев 33 локальные (31 - в Пекине, один - в провинции Хэбэй, один – в провинции Чжэцзян), 11 - ввозные.

Накануне в Китае выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом и шесть бессимптомных носителей. Большая часть случаев произошла в Пекине и была связана с оптовым рынком. Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай 13 июня был закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлен 83 265 случаев коронавирусной инфекции, 78 379 человек выздоровели, 252 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1 856, выздоровели 1 754 человека.