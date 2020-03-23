В Китае выявили 39 ввозных случаев заражения коронавирусом

Число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в Китае за минувшие сутки увеличилось на девять человек, 459 выздоровели, количество заболевших выросло на 39 - все они прибыли из-за рубежа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

По данным комитета, общее число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 81 093, 3 270 человек скончались, 72 703 вылечены и выписаны из больниц.

Число заразившихся в провинции Хубэй - эпицентре вспышки заболевания - достигло 67 800 (из них 50 005 в Ухане), 3 153 скончались (2 517 в Ухане), в общей сложности 59 879 выздоровели.

В сообщении комитета указывается, что в тесном контакте с заболевшими в КНР находились почти 689 тыс. человек, из них более 10,7 тыс. до сих пор находятся под медицинским наблюдением.