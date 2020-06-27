В Китае выявили 21 новый случай COVID-19

Китай за минувшие сутки выявил 21 новый случай коронавирусной инфекции и 12 бессимптомных носителей, из больниц выписали пять пациентов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.Уточняется, что из 21 нового случая 17 - локальные (все в Пекине), четыре - ввозные.Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Всего с 11 июня в городе выявили 297 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 25 бессимптомных носителя находятся под медицинским наблюдением.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 483 случая коронавирусной инфекции, 78 444 человека выздоровели, 405 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли.