В Китае выявили 21 новый случай COVID-19

Китай за минувшие сутки выявил 21 новый случай коронавирусной инфекции и 12 бессимптомных носителей, из больниц выписали пять пациентов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 21 нового случая 17 - локальные (все в Пекине), четыре - ввозные.Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Всего с 11 июня в городе выявили 297 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 25 бессимптомных носителя находятся под медицинским наблюдением.Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 483 случая коронавирусной инфекции, 78 444 человека выздоровели, 405 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли.