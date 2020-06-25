​В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19

Китай за минувшие сутки выявил 19 новых случаев коронавируса и одного бессимптомного носителя, из больниц выписали пять пациентов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 19 новых случаев 14 - локальные (13 в Пекине, один в провинции Хэбэй), пять - ввозные.

Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Всего с 11 июня в городе выявили 269 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 22 бессимптомных носителя находятся под медицинским наблюдением.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 449 случаев коронавирусной инфекции, 78 433 человек выздоровели, 382 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1 893, выздоровели 1 805 человек.