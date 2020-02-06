В Китае выросло число погибших от коронавируса - ОБНОВЛЕНО - 2

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены 28018 человек, выписаны 1153.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Днем ранее официально сообщалось о 24,3 тысячи заболевших и 490 умерших.

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Число инфицированных пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 27,4 тыс. человек, 562 жителя умерли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг информационный портал "Ванъи".

В среду утром центральные власти зафиксировали 24,3 тыс. инфицированных.

Число умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в китайской провинции Хубэй увеличилось на 70 и достигло отметки в 549 жертв.

По Центральное телевидение Китая данным, число инфицированных в провинции превысило 19,6 тыс., увеличившись на 2987 человек. В среду утром местные власти сообщали о смерти 479 человек от вируса.

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Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 549 человек, выписаны 633, число заразившихся увеличилось до 19 665.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает региональный комитет здравоохранения.

За сутки власти подтвердили 2987 новых случая заболевания, из них 1766 - в Ухане. В провинции зарегистрированы 70 новых случаев смерти, еще 113 человек выписаны из больниц.