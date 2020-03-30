В Китае вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов и перевернулись

© AP https://report.az/storage/news/ed4059592a23141c695caba116b41ac6/0b336871-6926-4e62-8f45-e74ab66f6fc1_292.jpg

Несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего из города Цзинань в провинции Шаньдун в Гуанчжоу провинции Гуандун, сошли с рельсов и перевернулись, сообщений о жертвах не поступало, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Инцидент произошел в понедельник в 11:40 по местному времени (6:40 по Баку) в городском округе Чэньчжоу провинции Хунань.

По предварительным данным, причиной аварии стал оползень, сошедший на железнодорожные пути на отрезке между станциями "Матяньсюй" и "Цифэнду" на ветке Пекин - Гуанчжоу в результате непрерывных проливных дождей.

Машинист поезда заметил оползень на путях и резко затормозил, однако избежать аварии не смог. В результате в передней части состава произошло возгорание, а вагоны со второго по шестой сошли с рельсов и перевернулись.

Сколько пассажиров было в поезде, пока не сообщается, также нет данных о числе пострадавших.

Поисково-спасательная операция продолжается, ведется расследование.