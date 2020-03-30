В Китае вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов и перевернулись

Несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего из города Цзинань в провинции Шаньдун в Гуанчжоу провинции Гуандун, сошли с рельсов и перевернулись, сообщений о жертвах не поступало, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
Инцидент произошел в понедельник в 11:40 по местному времени (6:40 по Баку) в городском округе Чэньчжоу провинции Хунань.
По предварительным данным, причиной аварии стал оползень, сошедший на железнодорожные пути на отрезке между станциями "Матяньсюй" и "Цифэнду" на ветке Пекин - Гуанчжоу в результате непрерывных проливных дождей.
Машинист поезда заметил оползень на путях и резко затормозил, однако избежать аварии не смог. В результате в передней части состава произошло возгорание, а вагоны со второго по шестой сошли с рельсов и перевернулись.
Сколько пассажиров было в поезде, пока не сообщается, также нет данных о числе пострадавших.
Поисково-спасательная операция продолжается, ведется расследование.