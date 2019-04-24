В Китае в результате взрыва на химическом заводе погибли три человека

Три человека погибли, еще пять пострадали в среду в результате взрыва на одном из химических предприятий в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в 02:55 утра по местному времени на заводе компании Dongxing Chemical в городе Уланчаб. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, им оказывается медицинская помощь.

Власти создали оперативную рабочую группу для проведения спасательных работ, ликвидации возникшего пожара и последствий взрыва. Полиция выясняет причины инцидента, ведется следствие.