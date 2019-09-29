​В Китае в результате ДТП с автобусом погибли более 30 человек

По меньшей мере 36 человек погибли, еще 36 получили ранения в результате крупного ДТП с участием автобуса на скоростной автотрассе в районе города Исин провинции Цзянсу на востоке Китая.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в воскресенье местные правоохранительные органы.

Согласно информации, опубликованной на официальной странице городского управления полиции в социальной сети "Вэйбо", двигавшийся в северном направлении автобус, в салоне которого находились 69 пассажиров, внезапно выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, девять из них находятся в тяжелом состоянии. Причина происшествия выясняется. Согласно предварительной версии, ЧП произошло из-за лопнувшей камеры переднего колеса автобуса. Ведется следствие.