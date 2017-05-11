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    В Китае в результате землетрясения погибли 8 человек

    Еще 11 получили травмы

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В результате землетрясения на северо-западе Китая погибли восемь человек, еще 11 получили травмы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг, 11 мая, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

    Эпицентр находился в отдаленном районе округа Таксорган префектуры Кашгар. Очаг подземных толчков залегал на глубине восьми километров.

    Некоторые стены зданий получили повреждения или обрушились. Данные о жертвах продолжают поступать.

    В этом регионе землетрясения происходят часто, большинство из них наносит небольшой ущерб.

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