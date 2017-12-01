В Китае в результате пожара в высотке погибли шесть человек

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли, еще пятеро пострадали в результате пожара в высотном здании в портовом городе Тяньцзине на севере Китая.

Как передает Report, об этом сообщают местные власти.

ЧП произошло в 04.00 утра пятницы в 38-ми этажном здании в районе Хэси города Тяньцзиня, который находится по соседству с Пекином.

"По состоянию на данный момент, 11 человек были госпитализированы, из них шесть человек скончались, несмотря на усилия врачей", — говорится в сообщении правительства района Хэси.

Отмечается, что пожарным уже удалось потушить пламя. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий ЧП. Причины пожара выясняются.