 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Китае в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли 6 человек

    Инцидент произошел в уезде Синьнин

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В центральной китайской провинции Хунань 23 мая в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли шесть человек. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в уезде Синьнин. 

    Согласно предварительной версии расследования, авария автобуса с 50 пассажирами могла произойти по причине ливневых дождей и незнания водителем маршрута движения.

    По данным телевидения, на место ЧП прибыли врачи и спасатели, все пострадавшие госпитализированы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi