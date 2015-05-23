В Китае в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли 6 человек

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В центральной китайской провинции Хунань 23 мая в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли шесть человек. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в уезде Синьнин.

Согласно предварительной версии расследования, авария автобуса с 50 пассажирами могла произойти по причине ливневых дождей и незнания водителем маршрута движения.

По данным телевидения, на место ЧП прибыли врачи и спасатели, все пострадавшие госпитализированы.