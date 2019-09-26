В Китае в доме бывшего мэра обнаружили 13,5 тонн золота

Китайская полиция во время обысков у бывшего мэра города Ганьчжоу Чжан Ци обнаружила 13,5 тонны золота в виде слитков, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Кроме того, в потайном подвале дома 57-летнего экс-градоначальника нашли большую сумму наличных. Выяснилось, что мужчина также скрывал несколько тысяч квадратных метров роскошной недвижимости.

Деньги, золото, предметы живописи и антиквариат смогли вывезти при помощи нескольких военных грузовиков.

Мужчине может грозить смертная казнь.