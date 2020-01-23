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В Китае утверждают, что нашли успешный метод лечения пневмонии

В Китае утверждают, что нашли успешный метод лечения пневмонии
​Китайские медики разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, путем экстракорпоральной оксигенации

Китайские медики разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, путем экстракорпоральной оксигенации (насыщения крови кислородом, ЭКМО), передает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации местного портала Sina, метод был успешно опробован в Ухане.

Благодаря новому методу медикам удалось спасти 53-летнего мужчину, который находился в критическом состоянии. К настоящему времени его состояние стабилизировалось и продолжает улучшаться.

Как утверждают медики, вскоре его могут выпустить из карантина.

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