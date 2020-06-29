В Китае успешно протестировали на людях вторую вакцину от коронавируса

Китайская компания China National Biotec Group (CNBG), разрабатывающая сразу две возможных вакцины от коронавируса, заявила об оптимистических результатах тестирования одной из них на людях.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в компании отметили, что по предварительным данным, вакцина, создаваемая пекинским подразделением CNBG, способствовала безопасной выработке антител от коронавируса у всех 1 120 здоровых испытуемых, кому ввели препарат.

Между тем, напоминают СМИ, в CNBG отчитались, что еще одна из ее вакцин, тестируемых подразделением CNBG в Ухани, согласно предварительной информации, вызвала безопасную выработку антител на высоком уровне у участников испытаний.

В CNBG, связанной с китайской государственной корпорацией National Pharmaceutical Group, ранее на этой неделе сообщили о получении разрешения на проведение третьей - финальной - стадии испытания вакцины в ОАЭ. Но в компании не уточнили, какая именно вакцина будет испытываться.

Китай, где одобрена разработка сразу восьми прототипов вакцин от коронавируса, пока что лидирует в мире в этой сфере.

Однако пока ни одна из разрабатываемых в мире вакцин не доведена до третьей стадии: для этой фазы испытаний требуются тысячи участников, а исследование должно вестись в стране, где вирус широко распространен, то есть в естественном окружении.