В Китае указали на возрастание риска стагфляции в мировой экономике

Китайская экономика продолжает восстановление, при этом риск стагфляции в мировой экономике возрастает, поэтому основа для такого восстановления все еще недостаточно прочна.

Китайская экономика продолжает восстановление, при этом риск стагфляции в мировой экономике возрастает, поэтому основа для такого восстановления все еще недостаточно прочна.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на пресс-конференции в понедельник, посвященной экономическим показателям за июль, официальный представитель государственного статуправления Китая Фу Линхуэй.

"В целом в июле политика эффективной и всесторонней координации профилактики и борьбы с эпидемией и социально-экономического развития была действенной, а экономика страны продолжила восстановление. Однако также следует обратить внимание на то, что риск стагфляции в мировой экономике возрастает, и основа для восстановления национальной экономики все еще не прочна", — указал он.

Он также отметил, что в прошлом месяце Китай столкнулся с довольно сложной и напряженной международной обстановкой, а также частыми вспышками коронавирусной инфекции внутри страны, но благодаря эффективной координации механизмов профилактики и борьбы с пандемией, политики социально-экономического развития и реализации комплекса мер стабилизации экономики, удалось добиться восстановления производства и предложения, стабильности в сфере занятости и ценообразования, активного роста внешней торговли.

На следующем этапе, указал он, профильные ведомства сосредоточатся на расширении внутреннего спроса, стабилизации занятости и цен, эффективном обеспечении и улучшении условий жизни населения, укреплении основы для восстановления экономики.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в прошлом полугодии вырос на 2,5%, несмотря на многочисленные локальные вспышки COVID-19, двухмесячный локдаун в Шанхае, перебои в производственных и транспортных цепочках. Власти ожидают, что темпы роста ВВП Китая по итогам всего года составят около 5,5%.

ВВП Китая по итогам прошлого года, несмотря на борьбу с ковидом, проблемы на рынке недвижимости и энергетический кризис, вырос на 8,1% по сравнению с 2020 годом, что оказалось выше официального прогноза в 6%.