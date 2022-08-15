О нас

В Китае указали на возрастание риска стагфляции в мировой экономике

В Китае указали на возрастание риска стагфляции в мировой экономике Китайская экономика продолжает восстановление, при этом риск стагфляции в мировой экономике возрастает, поэтому основа для такого восстановления все еще недостаточно прочна.
Другие страны
15 августа 2022 г. 09:29
В Китае указали на возрастание риска стагфляции в мировой экономике

Китайская экономика продолжает восстановление, при этом риск стагфляции в мировой экономике возрастает, поэтому основа для такого восстановления все еще недостаточно прочна.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на пресс-конференции в понедельник, посвященной экономическим показателям за июль, официальный представитель государственного статуправления Китая Фу Линхуэй.

"В целом в июле политика эффективной и всесторонней координации профилактики и борьбы с эпидемией и социально-экономического развития была действенной, а экономика страны продолжила восстановление. Однако также следует обратить внимание на то, что риск стагфляции в мировой экономике возрастает, и основа для восстановления национальной экономики все еще не прочна", — указал он.

Он также отметил, что в прошлом месяце Китай столкнулся с довольно сложной и напряженной международной обстановкой, а также частыми вспышками коронавирусной инфекции внутри страны, но благодаря эффективной координации механизмов профилактики и борьбы с пандемией, политики социально-экономического развития и реализации комплекса мер стабилизации экономики, удалось добиться восстановления производства и предложения, стабильности в сфере занятости и ценообразования, активного роста внешней торговли.

На следующем этапе, указал он, профильные ведомства сосредоточатся на расширении внутреннего спроса, стабилизации занятости и цен, эффективном обеспечении и улучшении условий жизни населения, укреплении основы для восстановления экономики.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в прошлом полугодии вырос на 2,5%, несмотря на многочисленные локальные вспышки COVID-19, двухмесячный локдаун в Шанхае, перебои в производственных и транспортных цепочках. Власти ожидают, что темпы роста ВВП Китая по итогам всего года составят около 5,5%.

ВВП Китая по итогам прошлого года, несмотря на борьбу с ковидом, проблемы на рынке недвижимости и энергетический кризис, вырос на 8,1% по сравнению с 2020 годом, что оказалось выше официального прогноза в 6%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке China talks on stagflation risk in global economy

Самое читаемое

Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине
Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине
10 августа 2022 г. 06:53
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 августа 2022 г. 15:25
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
11 августа 2022 г. 14:22
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
12 августа 2022 г. 06:18
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
12 августа 2022 г. 14:42
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
12 августа 2022 г. 17:47
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
13 августа 2022 г. 02:19
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
13 августа 2022 г. 18:48
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
14 августа 2022 г. 12:11
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
14 августа 2022 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi