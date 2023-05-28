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В Китае удалили почти 1,5 млн сообщений в соцсетях в рамках борьбы с дезинформацией

В Китае удалили почти 1,5 млн сообщений в соцсетях в рамках борьбы с дезинформацией Китайский регулятор киберпространства сообщил, что 1,4 миллиона сообщений в социальных сетях были удалены после двухмесячной операции по борьбе с дезинформацией.
Другие страны
28 мая 2023 г. 18:45
В Китае удалили почти 1,5 млн сообщений в соцсетях в рамках борьбы с дезинформацией

Китайский регулятор киберпространства сообщил, что 1,4 миллиона сообщений в социальных сетях были удалены после двухмесячной операции по борьбе с дезинформацией.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Reuters.

В период с 10 марта по 22 мая этого года было закрыло 67 тысяч аккаунтов в социальных сетях и удалено сотни тысяч сообщений в рамках более широкой кампании.

С 2021 года Китай нацелился на миллиарды аккаунтов в социальных сетях в попытке "очистить" свое киберпространство и облегчить контроль над ним для властей.

Последние чистки коснулись аккаунтов в популярных китайских социальных сетях, включая WeChat, Douyin и Weibo.

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