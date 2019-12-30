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В Китае ученый приговорен к 3 годам тюрьмы за изменение генома эмбрионов

В Китае ученому дали 3 года тюрьмы за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. 

Как передает Report, об этом говорится в решении суда.

"Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 млн юаней", - указывается в приговоре.

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